Бельгиец нашел свое свадебное кольцо, которое потерял 60 лет назад

Невероятная находка: бельгиец случайно наткнулся на свое свадебное кольцо, которое потерял 60 лет назад, говорится в сюжете ТСН.

Эмиль и Франсин - счастливые супруги, а в это Рождество они будут отмечать бриллиантовую свадьбу. Поженились они в 1960 году, но через несколько дней после свадьбы муж потерял обручальное кольцо.

Как оказалось, все это время оно пролежало у него на огороде - нашел он его случайно, когда возился на грядках. Мужчина признается: невероятно обрадовался, потому что уже давно не надеялся увидеть свое свадебное кольцо.

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