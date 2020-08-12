Жительница Филадельфии научила своего кота играть на игрушечном пианино

Жительница Филадельфии в США научила своего кота играть на игрушечном пианино, говорится в сюжете ТСН.

Девушка рассказала, что нашла котенка на улице и не смогла его оставить. Когда кот подрос, то очень заинтересовался игрушечным инструментом, а еще оказался очень шумным и поднимал шум каждый раз, когда хотел привлечь к себе внимание.

Поэтому хозяйка решила приучить его играть вместо того, чтобы шуметь.

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