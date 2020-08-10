Израильские ювелиры создают самую дорогую маску для лица в мире

Израильская ювелирная компания создает самую ценную маску для лица в мире, а стоит она около 1,5 млн долларов, говорится в сюжете ТСН.

Ее каркас - из чистого золота в 18 карат, а сверху она будет инкрустирована более 3,5 тысячами белых и черных бриллиантов.

Иерусалимский дизайнер мастерит ее по заказу одного китайского бизнесмена, который живет в Соединенных Штатах. Его имя держат в тайне. Мужчина пожелал, чтобы до конца 2020 года она была готова. Приблизительный вес маски составит 270 граммов.

Производители говорят: защитное средство вряд ли будет практичным, но точно будет привлекать внимание людей.