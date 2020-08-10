Израильские ювелиры создают самую дорогую маску для лица в мире
09:16, 10 августа 2020
Израильская ювелирная компания создает самую ценную маску для лица в мире, а стоит она около 1,5 млн долларов, говорится в сюжете ТСН.
Ее каркас - из чистого золота в 18 карат, а сверху она будет инкрустирована более 3,5 тысячами белых и черных бриллиантов.
Иерусалимский дизайнер мастерит ее по заказу одного китайского бизнесмена, который живет в Соединенных Штатах. Его имя держат в тайне. Мужчина пожелал, чтобы до конца 2020 года она была готова. Приблизительный вес маски составит 270 граммов.
Производители говорят: защитное средство вряд ли будет практичным, но точно будет привлекать внимание людей.
- Как сообщал УНИАН, ранее индийский бизнесмен Шанкар Кураде сделал себе за четыре тысячи долларов защитную маску из золота для профилактики от смертельного коронавируса.
- Тем временем пенсионерка с Кубы нашла необычный способ защититься от COVID-19, чтобы не отказываться от прогулок, создав настоящий "защитный костюм" от коронавируса.
- Американский штат Джорджия приостановил 70-летний запрет на любые маски, введенный в свое время для борьбы с расистской организацией Ку-клукс-клан, на период пандемии и на фоне нехватки защитных медицинских масок.
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