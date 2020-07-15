Миграционная служба США отозвала решение о лишении виз иностранных студентов

Из Соединенных Штатов передумали выгонять иностранных студентов, говорится в сюжете ТСН.

Как сообщал УНИАН, ранее в сложной ситуации оказались десятки молодых студентов, которые поехали получать знания в американских учебных заведениях: администрация Трампа решила запретить студентам тех вузов, которые перешли на интернет-форму обучения из-за коронавируса, въезжать в страну.

Реакция - студенческие протесты и иски от университетов и даже отдельных штатов.