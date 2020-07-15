Миграционная служба США отозвала решение о лишении виз иностранных студентов
10:39, 15 июля 2020
Из Соединенных Штатов передумали выгонять иностранных студентов, говорится в сюжете ТСН.
Как сообщал УНИАН, ранее в сложной ситуации оказались десятки молодых студентов, которые поехали получать знания в американских учебных заведениях: администрация Трампа решила запретить студентам тех вузов, которые перешли на интернет-форму обучения из-за коронавируса, въезжать в страну.
Реакция - студенческие протесты и иски от университетов и даже отдельных штатов.
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