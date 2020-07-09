Два престижных американских вуза подали иск к администрации Трампа

Две престижные американских вуза – Гарвард и Массачусетский технологический институт – судятся в администрации Трампа и просят суд вывести иностранных студентов из-под действия новых визовых правил, говорится сюжете ТСН.

Как сообщал УНИАН, этому предшествовало решение, псогласно которому иностранцев, обучающихся в американских вузах, будут лишать студенческих виз, если обучение будет происходить дистанционно. Соответственно, в этом случае иностранные студенты должны будут выехать из США.

То же самое касается новых студентов - им не выдадут визы, если программы предусматривают онлайн-обучение в следующем семестре.