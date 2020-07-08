Четвероногий курьер: лабрадор по имени Эрос стал работником службы доставки

Колумбийский лабрадор стал важным работником службы доставки магазина, говорится в сюжете ТСН.

Восьмилетний пес по имени Эрос принадлежит владелице магазина. Он много раз сопровождал ее с детьми во время доставки продуктов, поэтому и сам изучил адреса постоянных клиентов. И впоследствии начал носить им еду. Для пса даже приобрели специальную корзину, чтобы ему было удобнее нести товары. А покупатели вознаграждают собаку вкусностями.

Владелица собаки признается, что во времена пандемии его услуги стали очень ценными. Ведь в Колумбии действует карантин, введено социальное дистанцирование, а людям позволяют посещать магазины только несколько дней в неделю.

Отметим, это уже не первый случай в мире, когда за время карантина четвероногие любимцы становятся курьерами. Как сообщал УНИАН, ранее в Эквадоре пес за карантин научился самостоятельно ходить за покупками в ближайший магазин.