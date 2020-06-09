В столице Эквадора собака научилась самостоятельно ходить за покупками в ближайший магазин
13:44, 09 июня 2020
Золотистый ретривер по имени Зевс помогает своим хозяевам в столице Эквадора пережить карантин, говорится в сюжете ТСН.
Собака привыкла самостоятельно ходить за мелкими покупками в ближайший магазин. Причем пес не только терпеливо ждет в очереди, но и позволяет измерить себе температуру и продезинфицировать лапы перед входом в лавку.
Как сообщал УНИАН, ранее житель Мексики во время карантина наловчился посылать своего пса в магазин за любимыми чипсами.
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