В столице Эквадора собака научилась самостоятельно ходить за покупками в ближайший магазин

Золотистый ретривер по имени Зевс помогает своим хозяевам в столице Эквадора пережить карантин, говорится в сюжете ТСН.

Собака привыкла самостоятельно ходить за мелкими покупками в ближайший магазин. Причем пес не только терпеливо ждет в очереди, но и позволяет измерить себе температуру и продезинфицировать лапы перед входом в лавку.

Как сообщал УНИАН, ранее житель Мексики во время карантина наловчился посылать своего пса в магазин за любимыми чипсами.