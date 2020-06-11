В Лондоне спасателям едва удалось вытащить из Темзы пугливого кота
10:20, 11 июня 2020
В Лондоне спасатели извлекали из Темзы кота. Тот чуть не утонул, выбрался из воды на клочок земли и явно был совсем не настроен на то, чтобы оттуда уходить, говорится в сюжете ТСН.
Прохожие, которые увидели кота в реке, позвали спасателей, и он несколько раз вырывался из рук и убегал прямо по воде. В конце концов его схватили, завернули в одеяло, согрели и вынесли подальше от берега.
Как сообщал УНИАН, ранее в Бельгии полицейский спас детеныша кита, которого вынесло на побережье Северного моря.
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