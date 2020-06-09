В Бельгии полицейский спас детеныша кита, которого вынесло на побережье Северного моря

В Бельгии на побережье Северного моря вынесло новорожденный детеныша кита, говорится в сюжете ТСН.

Обессиленного малыша увидели местные жители и позвали полицию. Чтобы спасти китенка, полицейский взял его на руки и понес прямо в море, чтобы выпустить как можно дальше. В соцсетях его благодарят за достойный поступок.

Как сообщал УНИАН, ранее в Литве развернули настоящую спецоперацию на оживленной трассе, чтобы спасти семью лебедей с птенцами.