В Бельгии полицейский спас детеныша кита, которого вынесло на побережье Северного моря
08:18, 09 июня 2020
В Бельгии на побережье Северного моря вынесло новорожденный детеныша кита, говорится в сюжете ТСН.
Обессиленного малыша увидели местные жители и позвали полицию. Чтобы спасти китенка, полицейский взял его на руки и понес прямо в море, чтобы выпустить как можно дальше. В соцсетях его благодарят за достойный поступок.
Как сообщал УНИАН, ранее в Литве развернули настоящую спецоперацию на оживленной трассе, чтобы спасти семью лебедей с птенцами.
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