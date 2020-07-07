Флешмоб "Мандруй Україною" добрался до Вилково, которое называют "украинской Венецией"

Вилково в Одесской области - место для настоящих любителей дикой природы, а еще ценителей прогулок на лодках и самых требовательных гурманов гастрономического туризма, говорится в сюжете ТСН.

Флешмоб "Мандруй Україною", готорый запустило Госагентство развития туризма, наконец добрался до Вилково.

Теперь утром на Дунае в этом городе на воде - настоящие пробки из лодок, ведь украинцы массово спасаются от жары в этой заповедной дельте. Здесь и вода, и буйство зелени, и островки действительно нетронутой зелени. Местные так радуются гостям, что угощают туристов своим домашним вином прямо во время движения - с соседней лодки.

В Вилково гостям могут предложить посетить малолюдные острова, где можно отведать вкусные фрукты или же порыбачить - в Дунае обитает около сотни видов рыб.

В этом году популярными среди туристов стали туры выходного дня в Вилково - жилье бронируют заранее. Самый простой деревянный домик у реки с удобствами на дворе стоит от 300 гривень за сутки, а в отелях есть номера и за 1500 гривень. В приоритете дома с национальным колоритом.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее глава Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив советует вместо пляжей Одессы присмотреться к местам отдыха за городом.

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