Опера в Барселоне, которая была закрыта на карантин, открывается концертом для растений

Концертом для растений откроется опера в Барселоне, которая почти три месяца была закрыта на карантин, говорится в сюжете ТСН.

Более двух тысяч вазонов уже расставили на креслах в партере. И 22 июня перед ними выступит струнный квартет с миниатюрой "Хризантемы" Джакомо Пуччини. Для остальной аудитории – концерт будут транслировать онлайн.

Напомним, карантинные ограничения в Испании снимаются на неделю позже, чем в целом по ЕС - с 21 июня.

Как сообщал УНИАН.Туризм, популярный среди любителей средиземноморского отдыха испанский остров Майорка 15 июня 2020 года начал принимать первых туристов после карантина. Правда, пока только немцев.

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