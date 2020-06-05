Возобновление авиаперевозок по Украине: куда полетят первые пассажиры

В Украине сегодня возобновляются пассажирские авиаперевозки, пока только на внутреннем сообщении, говорится в сюжете ТСН.

В частности, первые регулярные рейсы начнутся с аэропорта "Борисполь" - вечером должны полететь первые два самолета в Днепр и Одессу.

Авиаперевозки пока восстанавливают постепенно, при этом авиакомпании и пассажиры должны соблюдать все необходимые противоэпидемические условия - измерение температуры, социальная дистанция, защитные средства.

Все операции по регистрации просят, по возможности, перевести в электронный формат, а также отказаться от наличных денег. Изменится и меню на борту самолетов - лишь герметично упакованные еда и напитки.

Также авиаперевозчиков просят позаботиться о дополнительном количестве автобусов, подвозящих пассажиров к самолетам - во избежание скопления людей в салоне.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, с 15 июня должны возобновиться и международные авиаперевозки. Впрочем, на каких условиях украинцы смогут с этого дня путешествовать и куда - пока неизвестно.

В частности, сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Завтрака с 1+1" отметил, что произойдет это не сразу, на весь процесс может уйти несколько месяцев. Ведь в этом вопросе все зависит не только от Украины, но и от стран, которые принимают.

"Мы-то можем открыться, главное, чтобы наши партнеры тоже открылись. Поэтому мы сейчас ведем переговоры со странами, чтобы они открывались для нас", - отметил Кулеба.

Также он добавил, что в первую очередь украинских туристов ждут в Турции - с этой страной Украине уже удалось договориться о возобновлении авиаперевозок.

При этом министр добавил, что некоторые европейские страны тоже могут уже летом открыть свои границы для украинских самолетов, впрочем, произойдет это где-то в июле-августе минимум.

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