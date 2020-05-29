Орнитолог организовал центр реабилитации для птиц, пострадавших из-за человеческой жестокости

Реабилитационный центр для птиц, пострадавших из-за человеческой жестокости, организовал орнитолог из Кропивницкого Станислав Гужявичус. Первым питомцем стала птица-носорог, которого мужчина выкупил у нерадивых хозяев. Впрочем, через несколько месяцев стая существенно выросла, говорится в сюжете ТСН.

Первопроходец в птичьей семье орнитолога - птица-носорог Патрик - нуждается в особом уходе, ведь из-за особенностей строения клюва такие птицы не могут самостоятельно пить, а сочную пищу им приходится забрасывать в рот. К такому бывшие владельцы были не готовы, поэтому продали полуживую птицу орнитологу.

"Я ездил по нашим зоопаркам, сначала пытался его куда-то пристроить. Там есть другие виды птиц-носорогов, но именно такого, как у меня, я еще не видел нигде. Поэтому я его оставил у себя, просто построил ему большой вольер", - рассказывает Станислав.

Со временем, вольеров увеличилось и у них появились новые жильцы. Например, полулысый попугай Жако, который сначала жил в ресторане, а потом - в тесной клетке в зоомагазине. Из-за таких условий содержания птица начала выдирать себе перья. Теперь она на специальной диете.

В основном у парня живут попугаи и другие мелкие птицы, которых люди сначала покупают, а потом устают от них и перепродают, или же, что еще хуже, просто выпускают на улицу, где домашние птицы обречены.

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