Чтобы возвести понтонную переправу через Каховское водохранилище, военным понадобилось менее суток

Меньше суток понадобилось военным инженерам, чтобы возвести понтонну переправу через Каховское водохранилище в Днепропетровской области. Съемочная группа ТСН следила за ходом работ.

Как сообщал УНИАН, мост возле Никополя обрушился 20 мая, когда на него заехала перегруженная фура. Несколько дней спасателям понадобилось на то, чтобы извлечь фуру и груз из реки.

26 мая военные 808-го понтонно-мостового полка ВСУ, прибыл на Днепропетровщину из Одесской области, начали монтаж понтонной переправы рядом с разрушенным мостом.