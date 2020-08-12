В курортной Затоке нацгвардейцы дубинками и слезоточивым газом "успокаивали" торговцев пляжной палатки
07:19, 12 августа 2020
В курортной Затоке нацгвардейцы применили спецсредства - дубинки и слезоточивый газ - против торговцев пляжной палатки, говорится в сюжете ТСН.
В Нацгвардии говорят: в палатку пришли из-за жалобы на то, что торговец имеет нож. Двое мужчин вели себя агрессивно и сами устроили драку. Вне камеры это подтверждают и продавцы соседних точек. На видео, мол, конец потасовки. А до того один из правоохранителей получил пивной бутылкой по голове.
Действия служащих в Нацгвардии считают правильными. Агрессивных продавцов задержали. Киоски сейчас не работают. Их работники, находящиеся внутри закрытых палаток, с прессой не общаются.
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