В Житомире двое мужчин украли более тысячи лотерейных билетов

В Житомире двое мужчин решили разбогатеть, украв из магазина более тысячи лотерейных билетов, но фортуна и здесь отвернулись, говорится в сюжете ТСН.

Продавщица заметила пропажу и вызвала полицию. Копы установили, что воры проникли в магазин ночью, подобрав ключ к двери. Воров быстро нашли - ими оказались двое житомирян - 27-ми и 35-ти лет. Часть билетов они уже успели заполнить, однако так и не смогли зарегистрировать их для участия в розыгрышах. Теперь вместо желанных выигрышей мужчин ждет до 6 ти лет заключения.

Как ранее сообщал УНИАН, 16-летний парень из Ривненской области только за полгода украл более десятка транспортных средств. Среди них - велосипеды, мотоциклы, легковушки и даже автобусы, а также авто священника, к которому парень ходил в церковь.