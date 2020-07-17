Серийный похититель: юноша с Ривненщины за полгода украл более 10 транспортных средств

Велосипеды, мотоциклы, легковушки и даже бусы - более десятка транспортных средств всего за полгода украл 16-летний парень из Ривненской области, говорится в сюжете ТСН.

Сначала воровал в своем селе. Одно из первых преступлений: машина священника, к которому ходил в церковь. А сейчас уже добрался до Волынской области. Туда тоже приехал на краденой машине, ее покинул и украл другую, чтобы вернуться домой.

Именно благодаря ориентировке на авто парня и задержали. Сейчас он в изоляторе временного содержания. Подростку грозит до 8 лет за решеткой.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве полуголый всадник на лошади заехал в супермаркет за пивом и сигаретами.