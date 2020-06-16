В Херсонской области спасли косулю, застрявшую в заборе детского сада

Косулю, которая застряла в заборе детского сада, спасали в Херсонской области, говорится в сюжете ТСН.

Чтобы извлечь напуганную зверушку, спасателям пришлось связать ей ноги. Освобожденную косулю доставили в местный зоопарк. Когда животное немного оправится, его отпустят в дикую природу.

Как сообщал УНИАН, ранее в Лондоне спасателям едва удалось вытащить из Темзы пугливого кота - животное активно сопротивлялось.