С сегодняшнего дня, 7 июля, Дубай открывает границы для иностранных туристов, говорится в сюжете ТСН.

Путешественники должны показать либо документ-подтверждение отрицательного теста на COVID-19, либо пройти обследование в аэропорту. Если тест окажется отрицательным, посещать этот город в Объединенных Арабских Эмиратах сможет иностранец из любой страны. В том числе и наши граждане.

Если же результат теста будет положительным - придется отправиться на 14-дневный карантин за свой счет в определенном властями эмирата месте обсервации. Больше о правилах въезда в Дубай читайте на УНИАН.Туризм.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал страны, которые на сегодня открыты для путешествий украинских туристов.

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