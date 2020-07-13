В столице Чехии Праге с 8 по 16 июля 2020 года проходит фестиваль уличного театрального искусства.

Обычно это международный фестиваль, однако в этом году из-за пандемии коронавируса в нем принимают участие исключительно чешские коллективы - театральные актеры, акробаты, мимы, кукольщики, аниматоры и другие творческие личности, оживляющие городские улицы.

Вечером 12 июля в центре Праге в рамках прошло праздничное шествие с использованием гигантских светящихся фонарей в виде различных животных и прочих фигур.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее в Чехии разработали приложение , которое помогает туристической отрасли соблюдать правила постковидного периода.