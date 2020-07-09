В Чехии разработали приложение для контроля всех посткарантинных правил

Мировой туризм переживает не лучшие времена из-за пандемии коронавирус. В ЕС границы формально открыты, однако большинство туристов не спешат с путешествиями, говорится в сюжете ТСН.

Бизнес пытается привлечь туристов всевозможными скидками и акциями. А ИТ отрасль разрабатывает разнообразные приложения, которые помогут выполнять новые посткарантинные правила. Одну из таких программ разработали в Чехии и ее даже одобрительно оценили в ВОЗ.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее ккраїнцям объяснили, что нужно делать после возвращения из стран "красной" зоны.

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