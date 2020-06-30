Знаменитые Станиславские горы, также известные как Херсонские горы, расположены на побережье Днепровского лимана недалеко от села Станислав Белозерского района Херсонской области. Это примерно 40 километров от Херсона.

Как известно, на Херсонщине помимо морского отдыха можно отыскать огромное количество интересных природных достопримечательностей. Остров Джарылгач, Аскания-Нова, Арабатская стрелка, Лемурийское озеро, Херсонский каньон, Олешковские пески - это далеко не полный список того, куда можно отправиться за впечатлениями в Херсонской области.

Ранее УНИАН.Туризм рассказывал об отдыхе в разных регионах Херсонщины - от первозданной природы Аскании-Новой и космических пейзажей Арабатской стрелки до индустриальных пейзажей Новой Каховки .