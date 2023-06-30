Чтобы избавиться от неровностей кожи на бедрах и животе не нужно тратить много денег.

Целлюлит может появляться у женщин разного возраста. "Апельсиновая корка" на бедрах и животе - не показатель того, что у вас слишком много лишнего веса, характерные ямочки на коже появляются даже у худых.

Ни для кого не секрет, что целлюлит не нравится многим женщинам. И если вы хотите от него избавиться, вам поможет эффективный метод, который состоит из пяти основных этапов. Что нужно делать - читайте ниже.

Шаг 1 - регулярный пилинг

Не нужно тратить деньги на дорогие скрабы и средства от целлюлита. Чаще всего в их составе есть "жгучие" компоненты, которые могут стать причиной ожогов. Вместо этого попробуйте проскрабировать кожу кофейной гущей.

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Вы можете добавить к гуще мед. Так ваша кожа получит не только пилинг, но и питание. Помимо этого, скраб из кофе и меда отлично стимулирует кровообращение, подкожный жир, который "складывается" в бугорки на бедрах, начнет уходить, если вы будете регулярно скрабировать кожу.

Шаг 2 - контрастный душ

После того как вы нанесли пилинг из кофе, его, конечно же, нужно смыть. Однако не стоит торопиться. Примите контрастный душ. Сначала полейте проблемную кожу холодной водой, после чего сразу же горячей. Такую процедуру стоит проводить примерно в течение 30 секунд.

За это время холодная и горячая вода сможет запустить в вашем организме процессы, которые помогут избавиться от целлюлита. Все дело в том, что вода разной температуры может расширять и сужать сосуды, из-за чего у вас улучшится циркуляция крови, а кожа станет упругой. Однако перед тем, как принимать контрастный душ, обязательно стоит проконсультироваться с доктором.

Шаг 3 - массаж и щетки

Не забывайте об уходе за кожей по утрам и вечерам. Делайте легкий самомассаж, стараясь "проминать" зоны с целлюлитом. Для этого вы можете приобрести щетки и специальные массажеры.

Во-первых, такой массаж улучшит кровообращение. Во-вторых, вы заметите, насколько улучшился цвет кожи. Это будет приятным "бонусом", ведь главная цель щеток и массажеров - борьба с "апельсиновой коркой".

Шаг 4 - питание

Конечно, чтобы избавиться от целлюлита, придется пересмотреть свой рацион. Эксперты советуют отказаться от слишком соленых блюд. Не стоит злоупотреблять сушеной таранкой, чипсами и консервацией.

Однако полностью отказываться от соли не нужно. Организму все равно нужен полноценный рацион со всеми полезными микроэлементами. Для борьбы с ямочками на коже нужно попросту снизить употребление продуктов, которые приводят к отечности и задерживают жидкость в организме.

Шаг 5 - разминка и борьба с ленью

Конечно же, без спорта не обойтись. Можно ездить на велосипеде или бегать трусцой. Если же на все это у вас нет времени, откажитесь от лифта и чаще гуляйте пешком. Даже это может помочь разгладить кожу и избавиться от жировых отложений.

Самое главное - не ленитесь. Пройдите несколько остановок до работы вместо того, чтобы ехать на авто или в маршрутке. Это не только позитивно отразится на качестве кожи, но и даст вам возможность подышать свежим воздухом.

Напомним, ранее фитнес-тренер раскрыл секрет борьбы с лишним весом.

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