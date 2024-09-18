Образ звезды вошел в рейтинг лучших.

Известная американская актриса Деметрия МакКинни появилась на церемонии вручения кинопремии "Эмми-2024" в Лос-Анджелесе в платье от украинского бренда. Образ 44-летней звезды вошел в рейтинг лучших в тот вечер.

Для торжественного события артистка выбрала длинное золотистое платье с драпировкой на талии и высоким разрезом на ноге. Наряд был украшен кристаллами. В платье не было декольте, оно наоборот полностью закрывало шею. Свой образ МакКинни дополнила золотистыми босоножками, а из украшений добавила золотые кольца и серьги.

Изысканное платье для Деметрии создала украинский дизайнер Эльвира Гасанова. В своем Instagram актриса поделилась кадрами в элегантном наряде, а модельер сделала репост этой публикации.

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Кстати, образ МакКинни попал в рейтинг лучших образов на "Эмми-2024" по версии журнала Harpers Bazaar. В этом перечне также оказалась актриса Риз Уизерспун в платье от Dior, модель и актриса София Вергара в Dolce & Gabbana и Хайди Клум в Sophie Couture и другие.

"Это была честь быть там (на премии "Эмми" - УНИАН) и еще большая честь быть замеченным таким образом (в рейтинге Harpers Bazaar - УНИАН)! Спасибо", - написала знаменитость.

Что известно о МакКинни

Деметрия стала известной благодаря своей роли Джанин Пейн в ситкоме "Дом Пейна". Ее персонаж появлялся на экранах несколько сезонов, и сериал был успешным среди зрителей. Кроме телевизионных сериалов, она также снималась в нескольких фильмах, в частности, "На земле святых и грешных".

МакКиннли также является певицей. В 2017 году она выпустила свой дебютный альбом Officially Yours. Ее музыка сочетает элементы R&B и поп. За свою актерскую игру МакКинни была номинирована на премию NAACP Image Award.

Напомним, ранее мы писали о самых ярких образах звезд на кинопремии "Эмми-2024". Знаменитости появились на красной дорожке в изысканных платьях и классических костюмах.

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