Просторная и слегка мешковатая одежда сегодня в моде.

Футболка - необходимый атрибут на лето. С ее помощью можно создать и классический, и повседневный образ. Конечно, безусловным спросом сегодня пользуются топы и майки, но и футболки не отстают. Особенно, если говорить о моделях оверсайз. УНИАН собрал пять самых популярных вариантов.

Базовая белая

Она отлично сядет как под классический офисный пиджак, так и под джинсы. Эффект итогового образа напрямую зависит от того, как и чем ее дополнить. Mush have в каждом гардеробе.

Сине-желтая

Патриотические расцветки и принты в этом году популярны как никогда. Подчеркнуть свою любовь к этому можно при помощи просторной сине-желтой футболки, которая сегодня есть у многих, поэтому и является одним из главных трендов 2022.

Однотонная

Однотонные широкие футболки пастельных оттенков будут идеальными для повседневного ношения.

Они могут быть как в сочетании с шортами в тон, так и с любым другим низом, включая джинсы.

С надписями

Тут все зависит от воображения и пожеланий человека. Сегодня на футболках печатают любые принты и высказывания, что выглядит как-то особенно.

Оверсайз укороченная

Еще одна интересная модель - оверсайз футболка с открытой талией. Если такой нет - не беда. Можно небрежно завязать обычную футболку. Выглядит очень даже свежо и молодежно.

Напомним, названы топ-5 классных костюмов, которые подчеркнут вашу индивидуальность.

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