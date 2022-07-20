Футболка - необходимый атрибут на лето. С ее помощью можно создать и классический, и повседневный образ. Конечно, безусловным спросом сегодня пользуются топы и майки, но и футболки не отстают. Особенно, если говорить о моделях оверсайз. УНИАН собрал пять самых популярных вариантов.
Базовая белая
Она отлично сядет как под классический офисный пиджак, так и под джинсы. Эффект итогового образа напрямую зависит от того, как и чем ее дополнить. Mush have в каждом гардеробе.
Сине-желтая
Патриотические расцветки и принты в этом году популярны как никогда. Подчеркнуть свою любовь к этому можно при помощи просторной сине-желтой футболки, которая сегодня есть у многих, поэтому и является одним из главных трендов 2022.
Однотонная
Однотонные широкие футболки пастельных оттенков будут идеальными для повседневного ношения.
Они могут быть как в сочетании с шортами в тон, так и с любым другим низом, включая джинсы.
С надписями
Тут все зависит от воображения и пожеланий человека. Сегодня на футболках печатают любые принты и высказывания, что выглядит как-то особенно.
Оверсайз укороченная
Еще одна интересная модель - оверсайз футболка с открытой талией. Если такой нет - не беда. Можно небрежно завязать обычную футболку. Выглядит очень даже свежо и молодежно.
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