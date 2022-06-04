Стилисты рассказали, что лучше носить летом 2022, чтобы выглядеть модно и современно.
Брючные костюмы
Классические и более мешковатые варианты костюмов - это тренд сезона. Если вы любите деловой стиль, то самое время присмотреть себе интересный вариант в гардероб.
Широкие джинсы и джинсы-клеш
В моду вернулись джинсы, которые расширяются от колена вниз. Свежо и актуально выглядят "дудочки" или "бойфренды". В общем, обтягивающим вариантам этим летом не место в вашем гардеробе. Только свободные, широкие и оверсайз-модели.
Плиссированная юбка
Такая юбка отлично подойдет девушкам и женщинам любой комплекции тела.
Она подчеркивает женственность, придает легкости образу, а при правильно подобранном сочетании с другими вещами еще и делает акцент на вашем чувстве вкуса.
Платье с вырезами
Такой вариант наряда подчеркнет женственность и сексуальность. Главное - не переборщить с вырезами.
Топ в рубчик
Рубчик - тренд сезона. Сегодня активно набирают популярности лосины, велосипедки, футболки и топы в рубчик. Топы - это отдельная любовь современных модниц. Минималистичный укороченный топ в рубчик будет отлично смотреться и с юбкой, и с джинсами-оверсайз.
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