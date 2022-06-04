Специалисты из мира моды поделились тем, какие элементы гардероба будут актуальны в ближайшие три месяца.

Стилисты рассказали, что лучше носить летом 2022, чтобы выглядеть модно и современно.

Брючные костюмы

Классические и более мешковатые варианты костюмов - это тренд сезона. Если вы любите деловой стиль, то самое время присмотреть себе интересный вариант в гардероб.

Широкие джинсы и джинсы-клеш

В моду вернулись джинсы, которые расширяются от колена вниз. Свежо и актуально выглядят "дудочки" или "бойфренды". В общем, обтягивающим вариантам этим летом не место в вашем гардеробе. Только свободные, широкие и оверсайз-модели.

Плиссированная юбка

Такая юбка отлично подойдет девушкам и женщинам любой комплекции тела.

Она подчеркивает женственность, придает легкости образу, а при правильно подобранном сочетании с другими вещами еще и делает акцент на вашем чувстве вкуса.

Платье с вырезами

Такой вариант наряда подчеркнет женственность и сексуальность. Главное - не переборщить с вырезами.

Топ в рубчик

Рубчик - тренд сезона. Сегодня активно набирают популярности лосины, велосипедки, футболки и топы в рубчик. Топы - это отдельная любовь современных модниц. Минималистичный укороченный топ в рубчик будет отлично смотреться и с юбкой, и с джинсами-оверсайз.

Также УНИАН писал, как сегодня показывают свою патриотичность при помощи тату, маникюра, одежды.

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