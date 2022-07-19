Их можно носить не только в офис.

Время, когда костюмы носили только для того, чтобы эффектно выглядеть на деловом мероприятии или посещать офис - давно прошло. Сейчас костюмы - это необходимый элемент как в мужском, так и в женском гардеробе. УНИАН собрал 5 вариантов, которые будут стильно выглядеть на вас в 2022 году.

Для начала следует отметить, что пиджаки могут быть как оверсайз, так и укороченные. Все зависит от стиля человека и от его предпочтений. Но оба этих варианта допустимы в сезоне лето-2022 при правильном сочетании.

Например, этот лавандовый костюм невероятно точно подчеркивает женственность и стиль его обладательницы.

Альтернатива - костюм с похожими брюками, но в другом цвете. Пиджак не однотонный, а клетчатый. Этот принт также популярен этим летом.

Данная модель костюма отлично сядет на любую фигуру и рост модницы.

Сочетать можно как с классической обувью, так и с более броскими повседневными вариантами ботинок, кроссовок или с кедами.

Костюм тройка - яркий, летний, заметный. Он отлично подойдет тем, кто хочет сделать акцент на своей талии и груди.

Более летний вариант голубого костюма с поясом, который завязывается. Можно сочетать с белой или бежевой майкой. Отлично подойдет для важного события, деловой встречи или просто прогулки.

Такой фасон позволяет костюму идеально выглядеть как на низких, так и на высоких девушках.

И еще один очень стильный вариант глубокого зеленого цвета. Этот наряд более деловой, может даже послужить вечерним, если его правильно дополнить аксессуарами.

Такие модели костюмов не сходят с подиумов уже второй год.

Напомним, названы топ-5 стильных и модных свитеров на сезон.

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