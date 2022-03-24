Людмила Путина всегда удивляла отсутствием вкуса.

Экс-жена президента России Владимира Путина - Людмила Путина - редко появлялась на публике и не очень любила светские мероприятия.

Хотя изредка ей все же приходилось позировать перед камерами, особенно на рабочих встречах своего бывшего супруга. Ее образы часто поддавались критике, ведь первая леди должна выглядеть безупречно, но Путина, кажется, так не считала.

Так, на одной из красных дорожек Путина появилась в черном брючном костюме с золотыми цепями и заклепками. И вроде бы ничего, если бы не бусы и длинные серьги, которые значительно удешевили образ.

Впрочем, бывшая первая леди России любила впадать из крайности в крайность. То она - роковая женщина, то - "серая мышка". Об этом говорит один из ее образов - белый гольф и облегающая юбка, которая знатно подчеркнула несколько лишних килограмм. А "изюминкой" образа стали туфли на высоком каблуке, в которые едва вместились ноги Путиной.

Еще один черный костюм с юбкой-плиссе и жакетом мог бы смотреться более-менее гармонично на Людмиле, если бы не высокие сапожки, которые визуально укоротили ей ноги.

Отметим, Путина экспериментировала не только с одеждой, но и с прическами. Конечно, стрижка "под мальчика" - это ее маст-хев, а вот цвет волос она периодически меняла. Какое-то время она красилась в темно-каштановый цвет с красным отливом, а затем перекрасилась в пшеничный блонд.

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