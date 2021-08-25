Резиновые сапоги могут идеально вписаться в ваш образ.

В Украине начинается сезон дождей, поэтому важно защититься от промокания. Обязательным элементом образа в такую погоду являются резиновые сапоги. Мало того, что они спасают ножки от промокания, так они еще и могут идеально вписаться в ваш образ. Поэтому не стоит их стесняться, а лучше давайте подберем с ними модные "луки".

Чаще всего такую обувь носят осенью, когда идут проливные дожди. Обратите внимание на высокие сапоги. Покупать полуботинки не стоит, так как они уже слегка устарели. Дизайнеры рекомендуют выбирать сапоги на небольшом каблуке, которые сейчас актуальны, как никогда.

Резиновые сапоги можно носить как под повседневный стиль, так и под спортивный. Вы можете надеть спортивный костюм оверсайз и дополнить его такой обувью. Будьте уверены, вы не замерзнете и не промокните.

Если же вам хочется романтики, то смело надевайте платье и резиновые сапоги. Завершить образ можете удлиненные пальто свободного кроя. Важно знать, что под резиновые сапоги не стоит надевать приталенные вещи. Ну а если вы хотите всех сразить наповал, то наденьте такую обувь вместе с дождевиком. Уверяем, никто не останется равнодушным к вашему "луку".

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Автор: Диана Могилевич