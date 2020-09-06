Стоит выбирать платья из мягкой ткани.

Осень уже наступила, а за ней и холода. Но это не повод начать закутываться в сто непонятных одежек. Мы предлагаем вам рассмотреть варианты теплых осенних платьев, которые создадут вам неповторимый образ.

Ткань

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Выбирать ткань нужно теплую и мягкую. Она поможет вам не замерзнуть в прохладные дни.

Цвет

Осень - это очень красочное время года. А значит и цвета в одежде должны быть соответствующие - красный, оранжевый, желтый, темно-зеленый, бардовый.

Длина и фасон

Сейчас в моде вещи оверсайз, которые помогают скрывать недостатки в фигуре. Приталенный платья уже не актуальны, поэтому от них лучше избавиться. Что касается длины, то здесь лучше отдать предпочтение длине миди или макси. Осенние мини-платья будут выглядеть нелепо в прохладную погоду.

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Автор: Диана Могилевич