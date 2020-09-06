Осень уже наступила, а за ней и холода. Но это не повод начать закутываться в сто непонятных одежек. Мы предлагаем вам рассмотреть варианты теплых осенних платьев, которые создадут вам неповторимый образ.
Ткань
Читайте такжеОткрытие Венецианского кинофестиваля 2020: какие роскошные наряды показали звезды
Выбирать ткань нужно теплую и мягкую. Она поможет вам не замерзнуть в прохладные дни.
Цвет
Осень - это очень красочное время года. А значит и цвета в одежде должны быть соответствующие - красный, оранжевый, желтый, темно-зеленый, бардовый.
Длина и фасон
Сейчас в моде вещи оверсайз, которые помогают скрывать недостатки в фигуре. Приталенный платья уже не актуальны, поэтому от них лучше избавиться. Что касается длины, то здесь лучше отдать предпочтение длине миди или макси. Осенние мини-платья будут выглядеть нелепо в прохладную погоду.
Другие новости по теме:
- Ukrainian Fashion Week 2020: в чем пришли звезды на модное мероприятие
- Нардеп засветила в Раде сумочку за $10 тысяч
- Топ-5 жутких антитрендов, которые депутаты засветили в Раде
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram