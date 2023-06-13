Дерматолог-косметолог Ольга Скузь в интервью УНИАН рассказала, как правильно ухаживать за кожей летом, почему нельзя выходить на улицу без солнцезащиты, и какие болезни могут провоцировать солнечные лучи.

Ольга, что происходит с нашей кожей летом? Как она реагирует на перепады температуры?

Летом кожа меняется. В помещениях перестают работать обогреватели, которые пересушивают кожу с осени до весны, и это улучшает состояние сухой кожи. Пациенты с атопическим дерматитом, себореей и ихтиозом чувствуют себя значительно лучше. Следующий фактор - это температура. С ее повышением чуточку хуже становится пациентам с акне (их кожа больше жирнеет) и розацеа (появляется выраженное покраснение и ощущение приливов к щекам).

И самый важный фактор - это солнце, от него много вреда. Оно подавляет иммунитет, что приводит к обострению многих хронических заболеваний кожи. Например, у пациентов с акне прыщи на море под солнцем "подсыхают", а через 2-3 недели появляются в значительно большем количестве. У здоровых людей при чрезмерной инсоляции образуются пигментные пятна, кожа быстрее стареет и увеличивается риск образования меланомы (злокачественное новообразование на коже). Поэтому защищаться от солнца нужно всем с 10 до 17 часов обязательно.

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Как правильно ухаживать за кожей в жару?

Уход за кожей должен всегда включать основные этапы - очищение, увлажнение, солнцезащита. Дважды в день обязательно умываем кожу и увлажняем, а утром наносим солнцезащитное средство на все открытые участки кожи. Важно использовать санскрин не только на пляже, но и в условиях города, когда ультрафиолетовый индекс выше трех (его можно проверить в приложении с погодой). Это я вам говорю, как дерматолог.

С точки зрения косметологии, можно добавлять какие-то активы для лица по состоянию и типу кожи, но для этого лучше обратиться к врачу, чтобы не навредить себе.

Я слышала мысль, что умываться можно лишь дважды в день. Однако, что делать, если хочется освежиться?

Умываемся обязательно два раза в день: после сна и перед ним. Дополнительно можно умываться в течение дня, если чувствуете необходимость (перед и после занятия спортом, после прогулки, или если вспотели или хотите освежиться). Умывалку следует подбирать под состояние кожи. Если вам придется умыться 4 раза в день, то не стоит брать каждый раз агрессивное очищение, можно миксовать. После очищения обязательно наносить крем. Если еще высокий УФ-индекс, то с санскрином, если уже нет солнца, то можно наносить обычный увлажняющий крем.

Без каких средств запрещено выходить на улицу летом?

Без солнцезащиты. И дело не только в температуре воздуха, а в активности солнца. Это правило применимо ко всем людям. И важно уточнить, что лучше ограничить летом духи и все средства с ароматизаторами, потому что они повышают чувствительность к солнцу, и в месте, где вы их наносите, может быстрее развиться ожог или дерматит.

Скажите, а какие еще кожные болезни может провоцировать солнце?

Обостряются хронические заболевания, как я рассказала ранее. Появляется много контактно-аллергических дерматитов. Больше обнаженной кожи контактирует с окружающим миром, так и находятся раздражители, которые могут вызывать дерматит (растения, химические вещества). Проявляется фотодерматоз (заболевания кожи, провоцируемые солнцем), один из них это так называемая "аллергия на солнце".

Вы сказали, что нельзя выходить на улицу без SPF. Почему он так важен?

Он защищает кожу от старения, образования злокачественных опухолей и пигментации. Если рак кожи кажется чем-то нераспространенным, что происходит с кем-то, но не с вами, то стареть явно не хотят все. Поэтому выберите себе, чего вы больше боитесь и защищайтесь от солнца.

Не секрет, что большинство женщин обожают наносить декоративную косметику, даже летом. Как она влияет на состояние кожи?

Если она качественная и вы ее хорошо смываете вечером, то никак. Хорошая декоративная косметика может защищать кожу и ухаживать за ней. Например ВВ или СС крем будут увлажнять, а тоналка или помада с SPF будут защищать от солнца.

Декоративная косметика низкого качества может провоцировать раздражение на чувствительной коже или сыпь на коже, склонной к акне.

Давайте еще поговорим о косметологических процедурах. Я слышала, что, например, пилинги нельзя делать в жару. А есть ли какие-то процедуры, которые необходимы летом?

Если правильно обращаться с солнцем, использовать санскрин и не гулять под палящим солнцем в обед, то можно делать почти все. Люди в Калифорнии и Барселоне весь год живут с высоким ультрафиолетовым индексом, но там проводят все косметологические процедуры, что и у нас. Главное донести до пациента важность использования солнцезащиты и напугать последствиями. Таким образом отсеиваются не дисциплинированные.

Можно ли омолодить лицо в домашних условиях?

Важно не пропускать три основных этапа ухода: очищение, увлажнение, солнцезащита. Это база! Все остальное лучше доверить врачу. Самостоятельно вы можете выбрать неправильную концентрацию активных веществ и либо не иметь никакого результата, либо навредить себе. Лучшее, что есть из антивозрастных компонентов - ретинол и его производные, но он же является и наиболее опасным при неправильном применении. От ожога или дерматита вы можете получить пороки развития плода или ожоги.

Я думаю, есть много людей, которые при каждых изменениях на коже "гуглят" диагноз. И самая распространенная причина высыпаний в интернете - неправильное питание. Вы согласны с этим или нет?

Питание влияет, но очень хочу заметить, что акне не от плохого питания, а от генетической предрасположенности, а питание может провоцировать эту предрасположенность.

В целом все очень индивидуально. Единственное, что никому (кроме нервной системы) не приносит пользы - это сладости. Они провоцируют высыпания, повышают жирность кожи и волос. Для пациентов с акне или себорейным дерматитом - это сильный триггер заболевания.

Также пользы не приносит красное вино, оно сильно влияет на обострение розацеа. Молочные продукты могут провоцировать сыпь у людей с непереносимостью. Все остальное, как и со всем организмом, важен баланс. Сбалансированное питание помогает всему организму и коже также.

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