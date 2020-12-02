Модницы уже пополняют свои шкафы стильными юбками.

Юбки - это очень женственный элемент гардероба, который способен украсить каждую девушку. Мы предлагаем разобраться, какие юбки сделают вас неотразимой.

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Кожа

Кожаные юбки будут выглядеть стильно длины миди. Такие мини-юбки выглядят вульгарно, да и не по сезону. Их лучше сочетать с массивными ботинками. Ваш образ получится одновременно и дерзким, и сексуальным, и стильным.

Шелк

Шелк - это нежность и трепет в каждом движении. Они любой образ сделают воздушным. Их стоит сочетать с оверсайз свитерами. Что касается обувь, то можно надеть как кроссовки и ботинки, так и туфли.

Принт

Здесь важно помнить, что если юбка с принтом или в клетку, то остальная одежда должна быть однотонной. Не стоит перенасыщать образ разными принтами.

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Автор: Диана Могилевич