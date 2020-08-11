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"Спустись на землю": названы топ-5 случаев, когда каблуки портят все

11:52, 11 августа 2020
Красота и стиль
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Как нельзя носить каблуки / фото pinterest.com

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Давайте разберемся, под какие "луки" нельзя надевать каблуки.

Романтика

Если вы надеваете платье длины миди с цветочным принтом, то забудьте о каблуках. Такой романтизм не вызывает вау-эффекта, а наоборот придает вашему образу слащавости.

Романтика / фото pinterest.com

Ночная бабочка

Каблуки также не подходят под мини-юбки и мини-платья. Образ "ночной бабочки" уже тоже не в моде. Конечно, красивые ноги всегда хочется подчеркнуть, но не в этом случае.

Ночная бабочка / фото pinterest.com

Копытца

Мы уже не раз говорили о том, что обувь на высокой платформе в виде копытец вышла из моды. Ее можно заменить на квадратный каблук или аккуратные лодочки. 

Копыта / фото pinterest.com

Гламур

Слишком сексуальный образ уже также постепенно выходит из моды. Это же касается гламура.

Гламур / фото pinterest.com

Спорт

Не стоит пытаться сочетать каблуки со спортивной одеждой. Выбирайте один стиль.

Спорт / фото pinterest.com

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