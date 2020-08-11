"Спустись на землю": названы топ-5 случаев, когда каблуки портят все

Обувь на каблуке не всегда может быть уместной.

Все модницы давно знают, что обувь на каблуке потихоньку выходит из моды. Сейчас универсальной обувью являются кеды или кроссовки.

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Давайте разберемся, под какие "луки" нельзя надевать каблуки.

Романтика

Если вы надеваете платье длины миди с цветочным принтом, то забудьте о каблуках. Такой романтизм не вызывает вау-эффекта, а наоборот придает вашему образу слащавости.

Ночная бабочка

Каблуки также не подходят под мини-юбки и мини-платья. Образ "ночной бабочки" уже тоже не в моде. Конечно, красивые ноги всегда хочется подчеркнуть, но не в этом случае.

Копытца

Мы уже не раз говорили о том, что обувь на высокой платформе в виде копытец вышла из моды. Ее можно заменить на квадратный каблук или аккуратные лодочки.

Гламур

Слишком сексуальный образ уже также постепенно выходит из моды. Это же касается гламура.

Спорт

Не стоит пытаться сочетать каблуки со спортивной одеждой. Выбирайте один стиль.

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