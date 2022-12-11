Какого цвета должен быть маникюр на Новый год 2023 и как выбрать дизайн для коротких или длинных ногтей - узнайте в материале УНИАН.

Новый год 2023 наступит совсем скоро, а это значит, что уже сейчас пора искать наиболее привлекательные идеи для маникюра. Самыми трендовыми цветами в будущем году стилисты назвали желтый, зеленый, коричневый, серебристый, красный, белый и черный. УНИАН расскажет, каким цветом красить ногти на год Кролика и что заказывать своему нейл-мастеру.

Ранее мы говорили о том, какой маникюр на Новый год 2023 можно сделать еще.

Новогодний маникюр 2023 на короткие ногти - варианты

Девушки, которые выбирают практичность и "носят" короткие ногти, могут выбрать для себя красивый дизайн в темно-зеленых тонах с камнями - это позволит выгодно дополнить новогодний образ и не выглядеть слишком вызывающе. Если же хочется больше блеска и роскоши - рекомендуем присмотреться к "золотому маникюру", где используется лак горчичного цвета и втирки или блестки.

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Также удачным выбором станут черный и фиолетовый лаки для ногтей - такой маникюр можно дополнить фольгой, блестками или тематическими рисунками.

Для девушек, которые любят классику, УНИАН предлагает утонченный маникюр на короткие ногти в нежно-голубых тонах - вы можете попросить нейл-мастера сделать его однотонным или добавить "зимние" рисунки.

Ну и, конечно, французский маникюр - неизменный фаворит среди многих представительниц прекрасного пола, который идеально подходит к любому образу и празднику.

Необычный новогодний маникюр 2023 - дизайны

Продолжая тему с классическим французским маникюром, предлагаем оригинальный вариант - "френч" красного цвета с тематическим дизайном. Этот милый нейл-арт понравится тем, кто хочет и празднику соответствовать, и не выдумывать для себя сложных дизайнов.

Не менее удачными вариантами новогоднего дизайна ногтей стилисты назвали и ногти в темно-синих тонах - рисунки могут варьироваться в зависимости от ваших личных предпочтений, но базовый цвет обязательно должен быть именно таким.

Камни и стразы будут в фаворе для покровителя наступающего года, поэтому, если вам нравятся подобные дизайны, смело сохраняйте себе идеи и показывайте их своему мастеру по маникюру.

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