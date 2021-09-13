Тональный крем провоцирует ряд кожных заболеваний.

Наверное, все девушки когда-то или использовали, или до сих пор используют тональный крем. Да, он скрывает недостатки кожи, выравнивает ее и делает лицо более ярким. Но всеми этими "плюсами" скрываются "минусы", которые могут стоить вам чистой кожи лица и свежего внешнего вида.

Чаще всего девушки подбирают себе тональный крем только по цвету кожи, не обращая внимания на его состав. Некоторые химические элементы, которые в него входят, могут провоцировать ряд кожных заболеваний.

В первую очередь, речь идет о загрязнении пор, воспалениях и комедонах. Все это может образовываться на лице из-за тонального крема низкого качества или если истек его срок годности. Кроме того, чаще всего девушки наносят тональный крем без основы для макияжа, что также негативно сказывается на качестве их кожи.

Также стоит учесть и тот нюанс, что густые тональные кремы часто ложатся на кожу очень плотно, создавая эффект маски. В данном случае ни о какой естественности речи быть не может.

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Интересно и то, что в современном мире существует множество бьюти-процедур, которые способны сделать вашу кожу гладкой, ровной, здоровой и сияющей. Поэтому девушки все чаще начали отказываться от тональных кремов, заменяя их уходовыми средствами для лица.

Если же вы планируете идти на какое-то мероприятие и без яркого макияжа не обойтись, тогда стоит запомнить несколько важных правил:

Перед нанесением макияжа нужно тщательно очистить кожу и увлажнить ее Затем нанесите базу под макияж Наносите тональный крем специальной кистью Перед сном обязательно смойте макияж и выполните все уровни очищения кожи Не забудьте увлажнить ее

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Автор: Диана Могилевич