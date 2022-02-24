Стилист дала несколько рекомендаций.

Лондонский стилист Анна Бей рассказала, что некоторые вещи гардероба и аксессуары сигнализируют о материальном достатке человека.

В первую очередь стоит обратить внимание на свою обувь. Она должна быть брендовой и всегда чистой. Также не стоит забывать и об аксессуарах таких как часы, шарфы, ремни и браслеты.

Часы, особенно у мужчин, должны быть дорогими и инкрустированы драгоценными камнями. Что касается шарфов и ремней, то стоит отдать предпочтение известным брендам, возможно, даже с логотипом.

Также сейчас на пике популярности браслеты Cartier, но с ними стоит быть осторожными. Несколько таких браслетов могут сделать образ нелепым.

Кроме того, одним из элементов богатства являются шубы. Стилист рекомендует использовать искусственный мех.

"Шубы всегда ассоциируются с богатством, однако я бы порекомендовала отказаться от натурального меха в пользу искусственного. В современном обществе носить шкуры животных - неэтично и жестоко", - добавила стилист.

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