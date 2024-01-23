Он идеально смотрится на коротких и длинных ногтях.

Каждая девушка знает, что ручки - это ее визитная карточка. Поэтому не странно, что в поисках идеального покрытия мы обращаем внимание на тренды.

В этом зимнем сезоне на пике популярности маникюр под названием "спелая вишня". Сочный бордовый оттенок идеально ложится как на коротенькие, так и на длинные ногти.

Интересно, что стилизовать это покрытие вовсе не нужно, потому что оно выглядит полноценным и без всяких дополнений. Однако, если очень хочется, то можно... Главное - не переборщить.

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Кроме того, если вы хотите более темный вариант покрытия, то можно сделать подложку из черного гель-лака. Тогда ваш маникюр будет более "глубоким".

Не забывайте и о чистоте ногтей. Перед каждым покрытием стоит делать обрезной или аппаратный маникюр, а также увлажнять кожу рук, чтобы она была здоровой и сияющей. В этом вам помогут качественные уходовые средства.

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