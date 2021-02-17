Классика - это вечный тренд.

Одна из депутатов Верховной Рады Украины пришла на заседание в ультрамодном костюме.

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Девушка подобрала белую блузку из базового гардероба и дополнила ее широкими классическими штанами с высокой посадкой. Кроме того, депутат подобрала черную сумочку, которая идеально подошла под ее образ.

В целом такой "лук" выглядит достаточно лаконично и в то же время очень стильно. Народная избранница Украины сумела скомбинировать вещи из базового гардероба и показать их во всей красе. Также ей удалось подчеркнуть свою фигуру, несмотря на то, что она подобрала вещи свободного кроя.

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Автор: Диана Могилевич