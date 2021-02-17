Одна из депутатов Верховной Рады Украины пришла на заседание в ультрамодном костюме.
Читайте такжеЮлия Тимошенко засветила в Раде строгий наряд
Девушка подобрала белую блузку из базового гардероба и дополнила ее широкими классическими штанами с высокой посадкой. Кроме того, депутат подобрала черную сумочку, которая идеально подошла под ее образ.
В целом такой "лук" выглядит достаточно лаконично и в то же время очень стильно. Народная избранница Украины сумела скомбинировать вещи из базового гардероба и показать их во всей красе. Также ей удалось подчеркнуть свою фигуру, несмотря на то, что она подобрала вещи свободного кроя.
Другие новости УНИАН:
- В Киеве проходит Ukrainian Fashion Week (фоторепортаж, видео)
- Стройный силуэт: как носить тренд этого сезона
- Первая леди Украины Зеленская примерила хиджаб
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram