Пальто можно подобрать под любой тип фигуры.

Весной ключевой элемент стильного образа – пальто. В 2025 году дизайнеры предлагают женские пальто самых разных фасонов: от классических силуэтов до ультрасовременных оверсайз-моделей. Какие тренды будут актуальны этой весной и какое выбрать пальто, чтобы выглядеть стильно? Читайте далее.

Какие пальто сейчас в моде женские - главные тренды

Весной 2025 года стоит обратить внимание на удлиненные пальто женские с лаконичным дизайном, мягкие модели из альпаки, легкие плащи и объемные силуэты в стиле оверсайз.

Пальто оверсайз

Свободный крой продолжает оставаться в тренде, и пальто оверсайз – это главный выбор модниц на весну. Этот фасон подходит для любого типа фигуры, создавая расслабленный, но элегантный образ.

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Сочетайте с классическими брюками, джинсами или струящимися юбками. Особенно модно смотрится комбинация с лоферами или ботильонами.

Альпака пальто

Альпака пальто – это не только про стиль, но и про высокое качество и комфорт. Мягкий, уютный материал идеально подходит для весенней прохлады, а его изысканный внешний вид делает образ дорогим и элегантным.

Обратите внимание на карамельный, молочный, глубокий шоколад и нежно-голубой цвета, чтобы ваш образ был действительно идеальным.

Плащ пальто

Когда весенняя погода переменчива, плащ становится настоящей находкой. Этот гибрид тренча и классического пальто подходит как для делового, так и для повседневного стиля.

В тренде будут двубортные пальто с поясом, подчеркивающие талию и создающие женственный силуэт, легкие варианты из драпированной ткани и модели с кожаными вставками, которые станут стильным акцентом.

Этой весной в моде простота и элегантность. Если вы задумываетесь, какое пальто сейчас в моде, обратите внимание на монохромные модели без лишнего декора, прямые силуэты с минималистичными деталями, пальто с объемными плечами, вдохновленное 80-ми.

Теперь вы знаете, какие модные пальто 2025 стоит выбирать для весеннего образа!

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