Модные юбки на осень 2021 / depositphotos.com

Этой осенью на пике популярности будет плиссированная юбка. Но не ею единой. УНИАН подобрал модные юбки 2021 года, которые вы не захотите снимать.

Плиссированная юбка

Уникальность этой модной юбки заключается в том, что она подходит под разные стили - будь то лодочки или кеды, футболка или рубашка. В любом варианте она будет выглядеть стильно и ярко. Кроме того, она идеально скрывает недостатки фигуры.

Модные юбки на осень 2021 / pexels.com

Кожаная юбка

Это стильная и современная модель. Не бойтесь, что вы можете выглядеть вульгарно. Это вовсе не так. Но сочетать такую юбку лучше с более нейтральной одеждой и кедами. 

Модные юбки на осень 2021 / depositphotos.com

Трикотажная юбка

Трикотаж - это маст хев каждой модницы. Такая модная юбка должна быть в гардеробе всех модниц. Мало того, что осенью вам будет в ней тепло, так еще и образ ваш будет выглядеть максимально стильно.

Модные юбки на осень 2021 / depositphotos.com

Стеганные юбки

Это новый тренд, который пришел к нам совсем недавно. Изначально из такого материала делали верхнюю одежду, затем сумки, а сейчас мода дошла и до одежды и обуви. Стоит ли говорить о том, что это хит? Думаем, нет. Вы и так это знаете.

Юбки с высокими разрезами

Хотите добавить в свой образ немного сексуальности и сделать его еще более женственным? Тогда этот вариант модной юбки 2021 именно для вас. Визуально такие юбки удлиняют ножки и, конечно, приковывают к себе внимание.

Модные юбки на осень 2021 / pexels.com

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Автор: Диана Могилевич