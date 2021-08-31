Этой осенью на пике популярности будет плиссированная юбка. Но не ею единой. УНИАН подобрал модные юбки 2021 года, которые вы не захотите снимать.
Плиссированная юбка
Уникальность этой модной юбки заключается в том, что она подходит под разные стили - будь то лодочки или кеды, футболка или рубашка. В любом варианте она будет выглядеть стильно и ярко. Кроме того, она идеально скрывает недостатки фигуры.
Кожаная юбка
Это стильная и современная модель. Не бойтесь, что вы можете выглядеть вульгарно. Это вовсе не так. Но сочетать такую юбку лучше с более нейтральной одеждой и кедами.
Трикотажная юбка
Трикотаж - это маст хев каждой модницы. Такая модная юбка должна быть в гардеробе всех модниц. Мало того, что осенью вам будет в ней тепло, так еще и образ ваш будет выглядеть максимально стильно.
Стеганные юбки
Это новый тренд, который пришел к нам совсем недавно. Изначально из такого материала делали верхнюю одежду, затем сумки, а сейчас мода дошла и до одежды и обуви. Стоит ли говорить о том, что это хит? Думаем, нет. Вы и так это знаете.
Юбки с высокими разрезами
Хотите добавить в свой образ немного сексуальности и сделать его еще более женственным? Тогда этот вариант модной юбки 2021 именно для вас. Визуально такие юбки удлиняют ножки и, конечно, приковывают к себе внимание.
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