Модные шорты на лето 2025: самые стильные тренды сезона

Шорты — это не просто практичная вещь, а важная часть модного образа.

Лето 2025 обещает быть особенно ярким и свободным, а шорты вновь занимают почётное место в гардеробе модниц по всему миру. Дизайнеры предлагают отказаться от строгих рамок и экспериментировать с фасонами, материалами и стилями.

Джинсовые шорты

В 2025 году джинсовые шорты остаются на пике популярности. Но теперь в тренде модели с завышенной талией, рваными краями, необычной отделкой и вышивкой. Особенно актуальны свободные силуэты в стиле 90-х, с эффектом лёгкой небрежности. Их можно сочетать с короткими топами, оверсайз-рубашками и сандалиями на платформе.

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Шорты-бермуды

Шорты длиной до колена снова в моде. Бермуды из лёгких тканей, льна и хлопка идеально подойдут как для офиса в стиле smart casual, так и для прогулок по городу. В 2025 году особое внимание уделяется строгим линиям, приглушённым оттенкам и безупречной посадке.

Спортивные шорты

Спортивные модели с контрастной окантовкой, логотипами и расслабленным кроем легко переходят из спортзала в повседневные образы. Их носят с кроп-топами, футболками и кедами. Тренд 2025 года — спортивные шорты из плотного трикотажа или лёгкой ткани с эффектом сетки.

Лёгкие шорты из льна и хлопка

На жаркое лето 2025 года особенно актуальны натуральные материалы. Свободные льняные или хлопковые шорты в светлой палитре станут незаменимыми для отпуска, прогулок и ежедневных дел. В моде минимализм: простые крои, природные оттенки, комфорт и лёгкость.

Шорты с высокой талией и ремнём

Эффектные модели с акцентом на талию — один из ключевых трендов лета 2025. Их можно носить как с укороченными топами, так и с классическими рубашками. Шорты с поясами визуально удлиняют ноги и делают образ более утончённым.

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