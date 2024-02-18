Эти варианты вам точно понравятся.

Скоро весна сменит зиму, а это значит, что придет тепло, все начнет зеленеть, а солнышко будет заглядывать в каждое окошко. Конечно, в такое время хочется перемен и ярких красок. Не менее важным является и маникюр, который может поднять настроение.

Рассказываем, какой маникюр будет в тренде весной 2024.

Геометрия

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Ранее в моде была геометрия в виде полосок, ромбиков, треугольников и прочего. Однако сейчас лучше отдать предпочтение сдержанной лаконичности. Например, кругу с позолотой в виде фольги. Такой вариант будет смотреться очень изящно, если вместо цветного гель-лака за основу взять нюд.

Романтика

Мини-сердечки всегда очень мило смотрятся на ноготках. Это романтический маникюр, который всегда поднимает настроение и наделяет свою обладательницу женственностью и нежностью.

Красный

Красный цвет - классика. Он идеально сочетается как с офисным стилем, так и с повседневным. Этот цвет подходит девушкам, которые любят практичность. Если вы одна из них, то выбирайте именно такой маникюр.

Черный

Черный, как и красный, - это классика. Однако учитывайте, что черный гель-лак больше подходит для коротких квадратных ногтей. В таком случае он не будет выглядеть грубо и вульгарно.

Перепелиное яйцо

Гель-лак в виде перепелиного яйца очень стильно смотрится не только с нюдовым покрытием, но и с яркими оттенками. Его можно дополнить рисунками, а можно оставить, как есть. В любом случае это будет модно.

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