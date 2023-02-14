Весна уже через две недели, а значит самое время задуматься о том, как оформить свои ногти.

Уже через две недели начнется весна - самая желанная пора, особенно после холодной и нелегкой зимы. Стилисты уже советуют задуматься над тем, какой маникюр сделать. Рассказываем о новинках сезона, которые будут популярны в этом году.

Нежный с блестками

В 2023 году спросом будут пользоваться варианты дизайна с простыми и знакомыми техниками. Предпочтение стоит отдавать сдержанным натуральным оттенкам. Если хочется их чем-то подчеркнуть, то такой нежный вариант с мелкими блестками - лучшее, что можно придумать.

Если говорить о рисунках, то прошло то время, когда классным считался наляпистый узор или крупный рисунок на каждом ногте. Теперь в тренде минимализм - аккуратный изящный рисунок можно нанести на один ноготок, максимум - на два.

Видео дня

Графитовый

Несмотря на то, что весна - время ярких красок, в моду с марта входит графитовый. Его можно делать матовым, глянцевым, покрывать втиркой и блестками. Лучше всего он сочетается с холодным бежевым или молочным.

Блестки под кутикулу

Как уже упоминалось, в тренде в этом году спокойные базовые оттенки: бежевый, персиковый, бледно-розовый, светлый оливковый и другие. Однако если однотонный вариант - это для модницы слишком скучно и просто, то дополнить можно стразами-сотами под кутикулу.

Фольга

На базовый оттенок можно нанести любой цвет фольги и добавить тонкую обводку. Такой вариант делается быстро, просто, а также соответствует деловому этикету. А такой, как на фото, выглядит еще и очень патриотично.

Крупные блестки

Однотонное покрытие с крупными блестками в моде еще с прошлого года. Весной 2023 оно будет выглядеть свежо и интересно, поэтому советуем попробовать.

Однако его не стоит дополнять наклейками, узорами, стразами или любыми другими аксессуарами - крупные стразы и самостоятельно выглядят очень хорошо.

Напомним, названы пять основных трендов в одежде на весну 2023.

Вас также могут заинтересовать новости: