Весной всем хочется сбросить неудобные куртки и поскорее нарядиться в самые модные наряды.

Весна уже совсем скоро, поэтому пора задуматься о гардеробе на это прекрасное время года. Стилисты рассказали о том, что будет в моде в ближайшие три месяца.

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Одежда в горошек

Принт в горошек - безусловный тренд грядущего сезона. С таким рисунком можно выбирать как одежду, так и аксессуары. Однако соединять их между собой следует очень аккуратно:

в итоговом варианте образа должна быть только одна вещь в горошек;

горошек может быть любого размера и любой расцветки;

при условии использования такого принта в своем образе, другие элементы одежды должны быть однотонными.

При соблюдении этих правил любая будет выглядеть великолепно!

Прозрачные вставки в одежде

Еще один тренд - это прозрачная ткань в образе (органза). Этой весной органза в нарядах будет выглядеть не вульгарно, а стильно. Стилисты говорят, что в моде как одежда с элементами органзы, так и наряды, полностью состоящие из этой прозрачной ткани.

Светлый деним

Джинс возвращается в моду в светлом оттенке. Это идеальная одежда на каждый день, для прогулок прекрасными весенними вечерами, для путешествии и так далее. Список мест, куда можно одеваться в деним - бесконечен. Сочетать его можно с чем угодно - здесь нет четких ограничений или множества правил.

Одежда с вырезом

Речь идет о платье, рубашке, блузке, свитере. Чем эпатажнее наряд, тем лучше. Вырез может быть в области декольте, на талии, на плечах, ниже бедер. Стилисты говорят, что, как правило, вырез хорошо смотрится на базовых вещах спокойных оттенков, как в примере на фото.

Пышная юбка

Любительницы платьев и юбок "как у принцесс" ликуют. Этой весной их "сказочный" стиль врывается в моду и покоряет сердца всех, желающих быть в тренде.

Фатиновая или любая другая юбка, добавляющая объема бедрам, хорошо сочетается с базовым топом или миниатюрной блузкой. Пиджаки или объемный верх лучше не носить в таком сочетании, поскольку портится силуэт.

Напомним, как выглядеть стильно в недорогой одежде.

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