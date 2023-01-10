Как оказалось, швы колготок видны под облегающими брюками.

Капроновые колготки - это элемент базового гардероба каждой женщины, так как они сочетаются со всеми стилями одежды. Более того, зимой мы часто надеваем их под джинсы. Но, как выяснилось, это не всегда уместно.

Ранее УНИАН рассказывал, что стоит приобрести каждой девушке, а сегодня вы узнаете, можно ли надевать колготки под штаны и чем можно заменить капроновые колготки.

Как бы странно это не звучало, но стилисты не рекомендуют носить капроновые колготки под джинсы и брюки по нескольким причинам. Одна из них - швы колготок видны под облегающими брюками. Также стоит учитывать тот факт, что тоненькие колготки вас не согреют, а если вы наденете более плотные, ваши ноги визуально будут казаться больше.

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Поэтому стилисты в один голос трубят, что капроновые колготки под джинсами - табу. Их можно заменить на шерстяные колготки или на флисе. Они идеально будут сочетаться с зимними теплыми платьями, шортами и юбками. Также симпатично будут выглядеть под кюлотами (широкие штаны).

Обратите внимание и на высокие носки, гольфы, термобелье. Все это позволит вам согреться в холодное время года и в то же время выглядеть стильно.

А вот капроновые колготки все же лучше носить летом и осенью под легкие воздушные платья. Так ваш образ будет женственным и привлекательным.

Ранее УНИАН назвал самые стильные сапоги на зиму 2023.

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