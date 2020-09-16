Подбирать колготки нужно под общий образ.

Осень предвещает прохладные дни, а это значит, что вскоре нам придется доставать колготки. И здесь нужно обратить внимание на то, что колготки - это один из элементов модного "лука". Не стоит этим пренебрегать.

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УНИАН предлагает вам разобраться какие колготки будут в моде

Однотонные

Если вы привыкли носить классику, то вам подойдут однотонные колготки. Но если вы захотите "освежить" ее, тогда можете подобрать цветные колготки, но без принта. Стоит отметить, что выбирать однотонные колготки стоит из более плотного материала, чтобы ноги не просвечивались.

Горошек

Поверьте, горошек - это не детский принт. Уже несколько сезонов подряд он занимает лидирующие позиции. Здесь важно обращать внимание на размер точек. Большие будут полнить ваши ноги, а мелкие будут смотреться "грязно".

Тату

Сейчас в моде не только одежда с узорами в виде тату, но и колготки. Обратите на них внимание и не прогадаете. Ваш образ станет более заметным и впечатляющим.

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Автор: Диана Могилевич