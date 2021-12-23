Андре Тан назвал несколько секретов, которые помогут вывести пятна и сохранить презентабельный вид одежды.

Многие люди неправильно выводят пятна на одежде, что приводит к порче вещей. Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как сделать это легко, быстро и безопасно.

Если на одежде появилось пятно, не нужно выводить его с помощью соли или салфеток. По словам дизайнера, они могут только усугубить проблему, закрепить грязь на одежде и испортить цвет.

"Можно осторожно собрать остаточную влагу с места загрязнения чистой сухой тряпкой и обратиться к профессионалам в ближайшие два дня без предварительной обработки. Чем дольше пятно находится на одежде, тем труднее его вывести. Не рискуйте любимыми вещами", - сказал Андре Тан.

Читайте такжеНаряды на особый случай: Андре Тан представил новую праздничную коллекциюТакже он рассказал, что предотвратить дефекты и появления загрязнений на одежде можно с помощью некоторых лайфхаков. В первую очередь нужно правильно хранить вещи.

Как правильно хранить вещи:

хранить вещи желательно в кофрах (никогда не храните в полиэтилене, только в натуральных кофрах для того, чтобы была достаточная циркуляция воздуха);

храните вещи на вешалках, которые подходят по плечевому размеру, во избежание деформации изделия;

сортируйте от коротких до длинных и от светлых до темных вещей;

между вещами разных цветов используйте вешалку с пустой кофрой. Это предотвратит миграцию цвета в период хранения;

объемные и тяжелые вещи храните в сложенном виде.

Напомним, как правильно постирать свитера, чтобы они долго служили.

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