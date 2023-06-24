Рассказываем, как подобрать головной убор, чтобы быть самой стильной на любой вечеринке.

Головной убор - это важный элемент образа. С его помощью можно как дополнить аутфит, так и его испортить. Как и на любую одежду, на шляпы, панамы, кепки и прочее тоже есть своя мода. Рассказываем о пяти моделях, которые в трендах этим летом.

Классическая черная кепка

Черная кепка - must have этим летом. Стоит отметить, что она всегда популярна, но стилисты отмечают возрастание интереса к ней именно в этом сезоне.

Можно выбрать самую обычную кепку без стразов, аксессуаров и надписей. Тогда она прослужит вам долго и будет идеальным дополнением как к спортивным, так и к классическим или casual-образам.

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Панама

Легкая панама - отличное решение для жарких летних дней. Стилисты отмечают, что возрос спрос на двусторонние панамы - с одной стороны она может быть текстильной, с другой - кожаной. Оттенки тоже можно комбинировать, чтобы увеличить практичность головного убора.

Берет

Для любительниц изящных женственных нарядов и классического стиля представляем базовый берет. Стилисты рекомендуют отдать предпочтение белому, светлому лимонному, голубому, бежевому и кофейному оттенкам - именно они будут в ближайшее время на пике популярности.

Чаще всего берет сочетают с платьями или классическими брючными костюмами, но в современном мире пределы появляются там, где заканчивается фантазия, поэтому экспериментируйте!

Шляпа с цепочкой

Базовые шляпы - это, конечно, красиво и универсально, но этот головной убор выглядит в разы круче, если его дополнить какими-то аксессуарами. Например, такой вариант точно не останется без внимания. Носить шляпу можно с любой одеждой, избегая спортивного стиля.

Яркая шляпа

Такой головной убор точно станет изюминкой вашего отпуска, ведь цель любого стильного образа или отдельной его части - выделить вас и выгодно подчеркнуть чувство вкуса.

С подобным аксессуаром у других не останется шансов. Однако помните, что сочетать яркие вещи с другими элементами гардероба стоит очень аккуратно - не переусердствуйте с количеством оттенков.

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