Она продемонстрировала процесс приготовления специального раствора.

Девушка показала, как приготовить раствор, который поможет отрастить волосы после их обильного выпадения.

Соответствующий ролик пользовательница под ником Австралийская Рапунцель опубликовала в TikTok.

Судя по видео, для средства, которое способствует активному росту волос, понадобятся листки розмарина. На видео девушка отделяет их от ветки и кипятит в воде в течение десяти минут. После этого блогерша, процеживает раствор, ждет, пока он остынет, переливает в емкость с пульверизатором и распыляет на корни волос.

По совету автора видео, средство можно оставить на голове на ночь или же смыть минимум через час после нанесения.

Читайте такжеГоловной убор 2022: чем можно заменить шапку (фото)Для большего эффекта следует помассировать скальп специальной расческой, чтобы средство лучше впиталось в кожу головы.

Ранее бьюти-мастер показала, как легко и просто спасти сломанный ноготь, да еще и сохранить его длину.

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