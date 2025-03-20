Ароматы из 90-х снова в тренде: чем пахнут главные модницы

Ароматы 90-х были яркими, запоминающимися и самобытными.

Девяностые были золотой эпохой парфюмерии, когда ароматы были смелыми, узнаваемыми и незабываемыми. Парфюмерные бренды создавали композиции, которые стали иконами того времени - насыщенные, стойкие, вызывающие эмоции и мгновенно узнаваемые.

Некоторые из них сейчас снова в тренде. Рассказываем, какие именно.

Calvin Klein CK One (1994)

Видео дня

Один из первых унисекс-ароматов, который стал настоящей революцией в мире парфюмерии. CK One – это свежая композиция, сочетающая бергамот, зеленый чай, ананас и мускус, создавая ощущение чистоты и легкости. Сегодня аромат снова актуален благодаря возвращению тренда на гендерно-нейтральные духи.

Thierry Mugler Angel (1992)

Этот аромат изменил индустрию, представив новый класс – гурманские ароматы. Angel – это сочетание шоколада, карамели, ванили, пачулей и бергамота, создающее незабываемый сладкий и глубокий шлейф. В 2020-х культовые сладкие ноты снова в моде, а обновленные версии Angel находят отклик у современных парфюмерных любителей.

Dior Dune (1991)

Этот мягкий восточно-древесный аромат передает ощущение летнего бриза и теплого песка. В нем сплетаются ноты мандарина, палисандра, ванили и амбры, создавая умиротворяющий, но в то же время сложный парфюм. Сегодня Dune переживает вторую волну популярности, так как тренд на винтажную парфюмерию набирает обороты.

Yves Saint Laurent Opium (переиздание 1995)

Хотя оригинальный Opium появился в 70-х, его версия 90-х годов стала еще более узнаваемой и востребованной. Это глубокий восточный аромат с нотами гвоздики, корицы, ванили и ладана. Он остается популярным среди тех, кто любит интенсивные, тягучие и загадочные композиции.

Lancôme Trésor (1990)

Роскошный и женственный аромат с нотами персика, абрикоса, розы, ириса и ванили, который воплощает в себе тепло, романтику и благородство. В последние годы интерес к Trésor снова возрос, так как тренд на пудровые и цветочные ароматы снова в моде.

Jean Paul Gaultier Classique (1993)

Флакон в виде женского силуэта стал одним из самых узнаваемых в мире парфюмерии. Сам аромат – соблазнительное сочетание розы, имбиря, ванили и амбры, создающее теплый, чувственный и стойкий шлейф. Сегодня Classique остается востребованным благодаря ретро-ноткам и непревзойденной элегантности.

Вас также могут заинтересовать новости: